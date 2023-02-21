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Бражников Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бражников Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукулакская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Георгиевна

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Кирилл Георгиевич

Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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