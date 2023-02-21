Бражников Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бражников Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукулакская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Георгиевна
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: Бражникова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно