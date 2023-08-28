Григорьева Феодора Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ишкова Александра Анастасьева
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Дочь: Полянских Наталья Анастасьева
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Иван Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Дочь: Карлова Елизавета Анастасьева
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Яков Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Андрей Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Василий Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Антон Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Георгий Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев
Сын: Григорьев Иван Анастасьев
Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев