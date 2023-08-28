Григорьева Феодора Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Феодора Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ишкова Александра Анастасьева

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Полянских Наталья Анастасьева

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Григорьев Иван Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Карлова Елизавета Анастасьева

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Григорьев Яков Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Григорьев Андрей Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Григорьев Василий Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Григорьев Антон Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Григорьев Георгий Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1904

Сын: Григорьев Иван Анастасьев

Отец ребёнка: Григорьев Анастасий Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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