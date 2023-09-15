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Григорьев Анастасий Сергеев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ишкова Александра Анастасьева

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Полянских Наталья Анастасьева

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Григорьев Иван Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Карлова Елизавета Анастасьева

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Григорьев Яков Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Григорьев Андрей Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Григорьев Василий Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Григорьев Антон Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Григорьев Георгий Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1904

Сын: Григорьев Иван Анастасьев

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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