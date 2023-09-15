Григорьев Анастасий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ишкова Александра Анастасьева
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Дочь: Полянских Наталья Анастасьева
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Иван Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Дочь: Карлова Елизавета Анастасьева
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Яков Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Андрей Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Василий Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Антон Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Георгий Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева
Сын: Григорьев Иван Анастасьев
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Димитриева