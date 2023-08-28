Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Григорьев Анастасий Сергеев

Мать: Григорьева Феодора Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Полянских Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Полянских Василий Анисимов

Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Полянских Иван Анисимов

Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Полянских Федор Анисимов

Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1914

Сын: Полянских Илья Анисимов

Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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