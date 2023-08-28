Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
13.02.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Полянских Василий Анисимов
Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1911
Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1913
Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1914
Отец ребёнка: Полянских Анисим Иванов
Смерть
Неизвестно