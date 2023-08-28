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Полянских Анисим Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887

Отец: Полянских Иван Козьмин

Мать: Полянских Елизавета Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Полянских Василий Анисимов

Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Полянских Иван Анисимов

Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Полянских Федор Анисимов

Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1914

Сын: Полянских Илья Анисимов

Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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