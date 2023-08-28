Полянских Анисим Иванов
Место рождения
Дата рождения12.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887
Бракосочетание
13.02.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Полянских Василий Анисимов
Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева
Рождение ребёнка
30.07.1911
Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева
Рождение ребёнка
05.02.1913
Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева
Рождение ребёнка
16.07.1914
Мать ребёнка: Полянских (Григорьева) Наталья Анастасьева
Смерть
Неизвестно