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Buttenhoff Fredrik Georg

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Место рождения

Potkela, Rautu, Finland

Дата рождения

23.11.1874

Дата смерти

06.09.1955

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1868 и 1877
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
23.11.1874

Отец: Buttenhoff Konstantin Alexander

Мать: Alexandrine Sofie

Potkela, Rautu, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
06.09.1955
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