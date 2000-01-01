Buttenhoff Fredrik Georg
Место рожденияPotkela, Rautu, Finland
Дата рождения23.11.1874
Дата смерти06.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1868 и 1877
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
23.11.1874
Отец: Buttenhoff Konstantin Alexander
Мать: Alexandrine Sofie
Potkela, Rautu, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
06.09.1955