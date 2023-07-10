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Карманов Никита Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1711 г.р.
1730 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карманова Феодора

Рождение ребёнка
1707

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Карманов Иван Никитович

Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Карманов Алексей Никитович

Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1736
Тверь, город Тверь, Тверская область