Карманов Никита Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Карманова Феодора
Рождение ребёнка
1707
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Карманов Алексей Никитович
Мать ребёнка: Карманова Ксения Потаповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1736
Тверь, город Тверь, Тверская область