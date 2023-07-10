Карманова (Карманова) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Карманова) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1689 г.р.
1699 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1685

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1689

Сын: Карманов Никита Якимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1699

Сын: Карманов Федор Якимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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