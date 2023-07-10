Карманова (Карманова) Ксения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Карманова) Ксения Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1711 г.р.
1730 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович

Рождение ребёнка
1711

Сын: Карманов Иван Никитович

Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Карманов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1741
Тверь, город Тверь, Тверская область
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