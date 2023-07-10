Карманова (Карманова) Ксения Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Карманов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Карманов Никита Якимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1741
Тверь, город Тверь, Тверская область