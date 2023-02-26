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Зенин Андрей Константинович

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Зенин Константин Михайлов

Мать: Зенина Екатерина Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зенин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Зенин Никита Андреев

Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зенин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Параскева Анисимова

Смерть
Неизвестно
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