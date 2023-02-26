Зенин Андрей Константинович
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Зенин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1903
Сын: Зенин Никита Андреев
Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Зенина Параскева Анисимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно