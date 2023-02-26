Зенин Никита Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Никита Андреев

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

11.09.1903

Дата смерти

15.02.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903

Отец: Зенин Андрей Константинович

Мать: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Вера Афанасьевна

Смерть
15.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Польша, Быдгощское воев., пов. Хойницкий, г. Хойница (Конитц), центральная часть, в районе трех церквей
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