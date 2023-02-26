Зенин Никита Андреев
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения11.09.1903
Дата смерти15.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Вера Афанасьевна
Смерть
15.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Польша, Быдгощское воев., пов. Хойницкий, г. Хойница (Конитц), центральная часть, в районе трех церквей