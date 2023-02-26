Зенина Екатерина Иванова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.01.1850
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1852
Сын: Зенин Василий Константинов
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1857
Сын: Зенин Афанасий Константинов
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1859
Дочь: Ольга Константинова
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1861
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Зенин Михаил Константинов
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Зенин Андрей Константинович
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Агрипина Константинова
Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов
Смерть
Неизвестно