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Зенина Екатерина Иванова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.01.1850

Муж: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1852

Сын: Зенин Василий Константинов

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1857

Сын: Зенин Афанасий Константинов

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1859

Дочь: Ольга Константинова

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1861

Сын: Зенин Иван Константинов

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Зенин Михаил Константинов

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Зенин Андрей Константинович

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Зенин Иван Константинов

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Агрипина Константинова

Отец ребёнка: Зенин Константин Михайлов

Смерть
Неизвестно
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