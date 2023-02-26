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Зенин Василий Андреевич

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зенин Андрей Константинович

Мать: Зенина Параскева Анисимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
06.10.1941
попал в окружение (освобожден)
Военная служба
1941
командир отделения
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
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