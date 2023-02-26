Зенин Василий Андреевич
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
06.10.1941
попал в окружение (освобожден)
Военная служба
1941
командир отделения
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно