Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти12.01.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Рыбкин Николай
Мать: не указана
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Дочь: Мельникова (Алексикова) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Дочь: Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Дочь: Алексикова Антонида Федоровна
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Дочь: Левчукова (Алексикова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Сын: Алексиков Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Дочь: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Сын: Алексиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович
Сын: Алексиков Василий Федорович
Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович