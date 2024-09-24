Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

12.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Рыбкин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексиков Иван Федорович

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Алексикова) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Алексикова Антонида Федоровна

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: Левчукова (Алексикова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексиков Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1928

Дочь: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Алексиков Николай Федорович

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Алексиков Василий Федорович

Отец ребёнка: Алексиков Федор Севастьянович

Смерть
12.01.1941

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