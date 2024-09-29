Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолдаева (Алексикова) Любовь Федоровна

Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексиков Федор Севастьянович

Мать: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.