Алексиков Федор Севастьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти21.02.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Алексиков Севастьян
Мать: не указана
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Дочь: Мельникова (Алексикова) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Дочь: Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Дочь: Алексикова Антонида Федоровна
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Дочь: Левчукова (Алексикова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Сын: Алексиков Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Дочь: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Сын: Алексиков Николай Федорович
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна
Сын: Алексиков Василий Федорович
Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна