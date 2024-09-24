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Алексиков Федор Севастьянович

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Место рождения

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

21.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Алексиков Севастьян

Мать: не указана

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Алексикова) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдаева (Алексикова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Ранение
30.05.1915
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Алексикова Антонида Федоровна

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: Левчукова (Алексикова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексиков Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1928

Дочь: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Алексиков Николай Федорович

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Алексиков Василий Федорович

Мать ребёнка: Алексикова (Рыбкина) Марфа Николаевна

Смерть
21.02.1957
Варшавка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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