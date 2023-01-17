Юферев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1886
Дата смерти09.09.1925
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1886
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Жена: не указана
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1918
Дочь: Юферева Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Юферева Александра Михайловна
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.09.1925