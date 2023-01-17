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Юферев Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1886

Дата смерти

09.09.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1886

Отец: Юферев Николай Яковлевич

Мать: Юферева Параскева Иоанновна

Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: не указана

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1918

Дочь: Юферева Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Юферева Александра Михайловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.09.1925
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