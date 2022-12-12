Юферева (Халевина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Халевина) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

23.09.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Халевин Михаил Васильевич

Мать: Халевина Матрона Ионина

Рождение ребёнка
12.07.1918

Дочь: Юферева Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.09.1932
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