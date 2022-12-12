Юферева (Халевина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти23.09.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Халевин Михаил Васильевич
Мать: Халевина Матрона Ионина
Рождение ребёнка
12.07.1918
Дочь: Юферева Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий Николаевич
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.09.1932