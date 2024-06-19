Юферев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1914
Дата смерти07.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Чернышова (Юферева) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна
Смерть
07.09.1941