Юферев Василий Васильевич 13.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юферев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1914

Дата смерти

07.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: Юферев Василий Николаевич

Мать: Юферева (Халевина) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Чернышова (Юферева) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна

Смерть
07.09.1941

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