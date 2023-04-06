Кувшинова (Шерснева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Шерснева) Марфа

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шерстневъ Дмитрий

Мать: Шерстнева Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Кувшиновъ Никита

Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: Кувшинова Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1844

Дочь: Лукшина Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1849

Дочь: Кувшинова Мария

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1850

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1853

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1855

Сын: Кувшиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1857

Дочь: Кувшинова Акулина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1859

Сын: Кувшиновъ Тимофей (Никита)

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1860

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1863

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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