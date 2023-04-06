Кувшинова (Шерснева) Марфа
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шерстневъ Дмитрий
Мать: Шерстнева Надежда
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: Кувшинова Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
23.10.1844
Дочь: Лукшина Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
15.05.1847
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
02.04.1849
Дочь: Кувшинова Мария
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
26.09.1850
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
08.11.1853
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
01.02.1855
Сын: Кувшиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
07.06.1857
Дочь: Кувшинова Акулина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
02.05.1859
Сын: Кувшиновъ Тимофей (Никита)
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
09.09.1860
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита
Рождение ребёнка
08.03.1863
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Никита