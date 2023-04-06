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Шерстневъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1810

Отец: Шерстневъ Дмитрий

Мать: Шерстнева Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1834

Сын: Шерстневъ Карнавинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1836

Сын: Шерсневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1838

Дочь: Назарова Акулина

Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Шерстневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Шерстневъ Филиппъ

Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Ульяна

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