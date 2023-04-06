Шерстневъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения29.10.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1810
Отец: Шерстневъ Дмитрий
Мать: Шерстнева Надежда
Рождение ребёнка
21.05.1834
Сын: Шерстневъ Карнавинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна
Рождение ребёнка
07.01.1836
Сын: Шерсневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна
Рождение ребёнка
13.06.1838
Дочь: Назарова Акулина
Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Шерстневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна
Рождение ребёнка
13.10.1845
Сын: Шерстневъ Филиппъ
Мать ребёнка: Шерстнева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстнева Ульяна