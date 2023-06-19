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Назарова (Шерснева) Акулина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.06.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1838

Отец: Шерстневъ Михаилъ

Мать: Шерстнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.10.1857

Муж: Назаровъ Григорій

Рождение ребёнка
01.07.1858

Сын: Назаровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Назаровъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1859

Дочь: Назарова Анастасія

Отец ребёнка: Назаровъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Назаровъ Николай

Отец ребёнка: Назаровъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.07.1863

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Назаровъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1866

Сын: Назаровъ Петръ

Отец ребёнка: Назаровъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан