Назарова (Шерснева) Акулина
Место рождения
Дата рождения13.06.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1838
Отец: Шерстневъ Михаилъ
Мать: Шерстнева Ульяна
Бракосочетание
09.10.1857
Муж: Назаровъ Григорій
Рождение ребёнка
01.07.1858
Сын: Назаровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Назаровъ Григорій
Рождение ребёнка
14.12.1859
Дочь: Назарова Анастасія
Отец ребёнка: Назаровъ Григорій
Рождение ребёнка
07.05.1861
Сын: Назаровъ Николай
Отец ребёнка: Назаровъ Григорій
Рождение ребёнка
31.07.1863
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Назаровъ Григорій
Рождение ребёнка
21.06.1866
Сын: Назаровъ Петръ
Отец ребёнка: Назаровъ Григорій