Щипакина (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Кувшинова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1860

Отец: Кувшиновъ Никита

Мать: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Щипакина Василиса

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Рождение ребёнка
12.07.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1890

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Щипакинъ Маркъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1896

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипакинъ Артемий

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипакинъ Мартемьянъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Романъ

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