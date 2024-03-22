Щипакина (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения09.09.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1860
Отец: Кувшиновъ Никита
Мать: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Щипакина Василиса
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
12.07.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
27.12.1890
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Щипакинъ Маркъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
30.04.1896
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипакинъ Артемий
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипакинъ Мартемьянъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Романъ