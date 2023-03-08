Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Петр (Петровь) Степанов (Симурзин)
Мать ребёнка: Авдотья (Селета) Васильевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)
Мать ребёнка: Авдотья (Селета) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно