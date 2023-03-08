Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Петр (Петровь) Степанов (Симурзин)

Мать ребёнка: Авдотья (Селета) Васильевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1741

Сын: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)

Мать ребёнка: Авдотья (Селета) Васильевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Селета) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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