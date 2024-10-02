Древетека Батулатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Тевлешпека Арсенеева
Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Сын: Михаил (Рысмет) Григорьев
Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1717
Сын: Симурза Арсенеев
Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1720
Сын: Арсеп Арсенеев
Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов
Рождение ребёнка
1723
Сын: Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев)
Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов
Смерть
Неизвестно