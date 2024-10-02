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Древетека Батулатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1686 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Дочь: Тевлешпека Арсенеева

Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Михаил (Рысмет) Григорьев

Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1717

Сын: Симурза Арсенеев

Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1720

Сын: Арсеп Арсенеев

Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1723

Сын: Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев)

Отец ребёнка: Арсеней/ Мурсаней Шайбулатов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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