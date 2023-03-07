Петр (Петровь) Степанов (Симурзин)
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1759
Сын: Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Захар Петрович
Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья (Укья) Степановна
Смерть
1813