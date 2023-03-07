Петр (Петровь) Степанов (Симурзин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр (Петровь) Степанов (Симурзин)

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Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1738

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Степан (Симурза) Федорович (Арсъенеев)

Мать: Авдотья (Селета) Васильевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1759

Сын: Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1766

Сын: Захар Петрович

Мать ребёнка: Агафья (Укья) Степановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья (Укья) Степановна

Смерть
1813
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