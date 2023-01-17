Рассадина Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1940
Сын: Рассадин Валерий Павлович
Отец ребёнка: Рассадин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рассадин Павел
Место жительства
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1954
Никольское, Костромской муниципальный район, Костромская область