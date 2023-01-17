Рассадина Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассадина Таисия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1940

Сын: Рассадин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Рассадин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассадин Павел

Место жительства
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1954
Никольское, Костромской муниципальный район, Костромская область
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