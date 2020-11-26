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Рассадин Валерий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1940

Дата смерти

26.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940

Отец: Рассадин Павел

Мать: Рассадина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.2020
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Причина смерти: Короновирус
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