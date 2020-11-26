Рассадин Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1940
Дата смерти26.11.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940
Отец: Рассадин Павел
Рождение ребёнка
09.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.2020
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Причина смерти: Короновирус