Орлов Евтропий Логонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Евтропий Логонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1874 г.р.
1876 г.р.
1879 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Логон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Дочь: Дарья Евтропиевна

Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.08.1876 ст.

Дочь: Флора Евтропиевна

Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1879 ст.

Дочь: Орлов Федор Евтропиевич

Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Смерть
Неизвестно
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