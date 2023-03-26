Орлов Евтропий Логонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Логон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.
Дочь: Дарья Евтропиевна
Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)
Рождение ребёнка
11.08.1876 ст.
Дочь: Флора Евтропиевна
Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)
Рождение ребёнка
15.01.1879 ст.
Дочь: Орлов Федор Евтропиевич
Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно