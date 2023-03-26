Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евфросинья Веденеевна (Венедиктовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

1868 г.р.
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1874 г.р.
1876 г.р.
1879 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1868 ст.

Сын: Орлов Яков Евтропиевич

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/50
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Дочь: Дарья Евтропиевна

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.08.1876 ст.

Дочь: Флора Евтропиевна

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1879 ст.

Дочь: Орлов Федор Евтропиевич

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Евтропий Логонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Евтропий Логонович

Смерть
Неизвестно
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