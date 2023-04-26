Воловик (Павловская) Наталья Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1906 и 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Бублик Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Бежанова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Ставропольский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Титаренко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Сын: Воловик Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Рождение
Между 1906 и 1952
Отец: Павловский Онуфрий Артемиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лермонтова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хмелева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 17.10.1917
Сын: Воловик Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно