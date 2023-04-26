Воловик (Павловская) Наталья Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик (Павловская) Наталья Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1906 и 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Бублик Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Бежанова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Ставропольский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Титаренко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Сын: Воловик Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Рождение
Между 1906 и 1952

Отец: Павловский Онуфрий Артемиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лермонтова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хмелева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 17.10.1917

Сын: Воловик Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Воловик Михаил Васильевич

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воловик Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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