Хмелева (Воловик) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
03.03.1935
Сын: Хмелев Станислав Иванович
Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович
под г. Грозный, Чеченская республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Тихонова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Хмелева Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмелев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
станица Красноармейская, Краснодарский край, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
под г. Грозный, Чеченская республика, Российская Федерация
Смерть
1956
Причина смерти: онкология (рак желудка)
Похороны
Неизвестно
станица Красноармейская, Краснодарский край, Российская Федерация