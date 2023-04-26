Хмелева (Воловик) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева (Воловик) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Между 1852 и 1906 г.р.

Мать

Между 1906 и 1952 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
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1952 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Воловик Михаил Васильевич

Мать: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
03.03.1935

Сын: Хмелев Станислав Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович

под г. Грозный, Чеченская республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Тихонова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Хмелева Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Хмелев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
станица Красноармейская, Краснодарский край, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
под г. Грозный, Чеченская республика, Российская Федерация
Смерть
1956
Причина смерти: онкология (рак желудка)
Похороны
Неизвестно
станица Красноармейская, Краснодарский край, Российская Федерация
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