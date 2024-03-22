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Воловик Михаил Васильевич

Место рождения

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Между 1852 и 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1906

Отец: Воловик Василий

Мать: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Бублик Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Бежанова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Ставропольский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Дочь: Титаренко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941

Сын: Воловик Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лермонтова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хмелева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Рождение ребёнка
Около 17.10.1917

Сын: Воловик Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловик Наталья Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
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