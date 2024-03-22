Воловик Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1852 и 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1906
Отец: Воловик Василий
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Бублик Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Бежанова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Ставропольский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Дочь: Титаренко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1941
Сын: Воловик Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лермонтова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хмелева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 17.10.1917
Сын: Воловик Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Воловик Наталья Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно