Павловский Онуфрий Артемиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1937
Дочь: Стогниенко Елена Онуфриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Павловский Ефим Онуфриевич
Мать ребёнка: не указана
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
До 1902
Отец: Павловский Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1952
Дочь: Воловик Наталья Онуфриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно