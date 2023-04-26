Павловский Онуфрий Артемиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловский Онуфрий Артемиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1937

Дочь: Стогниенко Елена Онуфриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Павловский Ефим Онуфриевич

Мать ребёнка: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
До 1902

Отец: Павловский Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1952

Дочь: Воловик Наталья Онуфриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно