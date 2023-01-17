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Бауэр Франц Вацлавович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бавр Вацлав

Мать: Баврова Анна

Бракосочетание
1913

Жена: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бауэр Франц Францевич

Мать ребёнка: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1925

Дочь: Выстрочил Мария Францевна

Мать ребёнка: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
1945
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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