Бауэр Франц Вацлавович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бавр Вацлав
Мать: Баврова Анна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна
Рождение ребёнка
03.05.1925
Дочь: Выстрочил Мария Францевна
Мать ребёнка: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна
Смерть
1945
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край