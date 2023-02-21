Баврова (Хурайн) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баврова (Хурайн) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шусс Мария Вацлавовна

Отец ребёнка: Бавр Вацлав

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Полак Анна Вацлавовна

Отец ребёнка: Бавр Вацлав

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бауэр Франц Вацлавович

Отец ребёнка: Бавр Вацлав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавр Вацлав

Смерть
1922
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