Бавр Вацлав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шусс Мария Вацлавовна
Мать ребёнка: Баврова Анна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Полак Анна Вацлавовна
Мать ребёнка: Баврова Анна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Баврова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баврова Анна
Смерть
1931