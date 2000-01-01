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Бавр Вацлав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шусс Мария Вацлавовна

Мать ребёнка: Баврова Анна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Полак Анна Вацлавовна

Мать ребёнка: Баврова Анна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бауэр Франц Вацлавович

Мать ребёнка: Баврова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баврова Анна

Смерть
1931
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