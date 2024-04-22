Винниченко (Ганзенко) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винниченко (Ганзенко) Ульяна Семеновна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

04.03.1786

Дата смерти

29.09.1819

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1786

Отец: Ганзенко Семен Петрович

Мать: Ганзенко Агафия Петровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSDJ-8?i=325&cc=1503045
Бракосочетание
25.08.1800

Муж: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQD-S?i=558&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
21.10.1805

Дочь: Улизько Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH2-Y?i=33&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
20.01.1807

Дочь: Винниченко Марина Кондратовна

Отец ребёнка: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.08.1810

Дочь: Бузенко Мария Кондратовна

Отец ребёнка: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-1?i=109&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.01.1813

Дочь: Винниченко Евгения Кондратьевна

Отец ребёнка: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9SS-Z?view=index&action=view
Рождение ребёнка
03.01.1817

Дочь: Винниченко Екатерина Кондратовна

Отец ребёнка: Винниченко Кондрат

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4F-Q?i=192&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
29.09.1819
Валява, Черкаська область
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