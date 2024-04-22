Винниченко (Ганзенко) Ульяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения04.03.1786
Дата смерти29.09.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
04.03.1786
Отец: Ганзенко Семен Петрович
Мать: Ганзенко Агафия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSDJ-8?i=325&cc=1503045
Бракосочетание
25.08.1800
Муж: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQD-S?i=558&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
21.10.1805
Дочь: Улизько Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH2-Y?i=33&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
20.01.1807
Дочь: Винниченко Марина Кондратовна
Отец ребёнка: Винниченко Кондрат
Рождение ребёнка
22.08.1810
Дочь: Бузенко Мария Кондратовна
Отец ребёнка: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-1?i=109&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.01.1813
Дочь: Винниченко Евгения Кондратьевна
Отец ребёнка: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9SS-Z?view=index&action=view
Рождение ребёнка
03.01.1817
Дочь: Винниченко Екатерина Кондратовна
Отец ребёнка: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4F-Q?i=192&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
29.09.1819