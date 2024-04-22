Ганзенко Агафия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти20.09.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Винниченко Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Ганзенко Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Ганзенко Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Безпояско Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Качуренко Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Осадчая Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Сын: Ганзенко Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Шпилевая Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Ганзенко Марьяна Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Сын: Ганзенко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Ганзенко Хотинья Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Сын: Ганзенко Евстрат Семенович
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович
Дочь: Петренко Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович