Ганзенко Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Агафия Петровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

20.09.1806

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.03.1786

Дочь: Винниченко Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSDJ-8?i=325&cc=1503045
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ганзенко Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ганзенко Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Безпояско Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Качуренко Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Осадчая Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Ганзенко Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Шпилевая Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.02.1800

Дочь: Ганзенко Марьяна Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMM-4?i=728&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
17.10.1801

Сын: Ганзенко Андрей Семенович

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-591K-W?cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-C7WJ
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ганзенко Хотинья Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ганзенко Евстрат Семенович

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.09.1803

Сын: Ганзенко Остап Семенович

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931D-C?i=746&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
25.07.1805

Дочь: Петренко Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ганзенко Семен Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931B-Z?i=761&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганзенко Семен Петрович

Смерть
20.09.1806
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHN-T?i=57&cc=4133834&cat=1017789
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