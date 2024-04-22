Улизько (Винниченко) Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1805
Отец: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH2-Y?i=33&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
11.02.1834
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S18-T?i=327&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно