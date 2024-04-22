Бузенко (Винниченко) Мария Кондратовна
Место рождения
Дата рождения22.08.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810
Отец: Винниченко Кондрат
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-1?i=109&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
30.04.1833
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SR4-L?i=174&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно