Бузенко (Винниченко) Мария Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузенко (Винниченко) Мария Кондратовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

22.08.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810

Отец: Винниченко Кондрат

Мать: Винниченко Ульяна Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-1?i=109&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
30.04.1833

Муж: Бузенко Каленник Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SR4-L?i=174&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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