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Вольфсон Исай

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

24.07.1897

Дата смерти

17.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1897

Отец: Вольфсон Янкель

Мать: Вольфсон Хая Блюма

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Образование
1909
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.10.1923

Сын: Вольфсон Альберт

Мать ребёнка: Вольфсон Нина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
08.01.1936
Директор 2-го Медицинского института
Арест
03.09.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Арест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольфсон Нина Александровна

Смерть
17.02.1938
Расстрелян
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