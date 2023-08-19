Вольфсон Исай
Место рождения
Дата рождения24.07.1897
Дата смерти17.02.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1897
Отец: Вольфсон Янкель
Мать: Вольфсон Хая Блюма
Образование
1909
Рождение ребёнка
06.10.1923
Сын: Вольфсон Альберт
Мать ребёнка: Вольфсон Нина Александровна
Работа или профессия
08.01.1936
Директор 2-го Медицинского института
Арест
03.09.1937
Арест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1938
Расстрелян