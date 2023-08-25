Вольфсон Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1923
Сын: Вольфсон Альберт
Отец ребёнка: Вольфсон Исай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
До 1923
Сестра милосердия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольфсон Исай
Смерть
Неизвестно