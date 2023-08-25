Вольфсон Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфсон Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1923

Сын: Вольфсон Альберт

Отец ребёнка: Вольфсон Исай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
До 1923
Сестра милосердия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольфсон Исай

Смерть
Неизвестно
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