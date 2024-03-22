Вольфсон Янкель
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Вольфсон Бенциан
Бракосочетание
До 1894
Жена: Вольфсон Хая Блюма
Рождение ребёнка
13.08.1895
Сын: Вольфсон Гедаль
Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма
Rogaczew
Рождение ребёнка
24.07.1897
Сын: Вольфсон Исай
Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма
Рождение ребёнка
24.11.1900
Сын: Вольфсон Евсей Арон
Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кучерова Сарра
Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма
Бракосочетание
После 1924
Жена: Вольфсон Мария Хаймовна
Работа или профессия
С 1924
кассир в банке
Работа или профессия
По 1924
провизор
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: голод, блокада