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Вольфсон Янкель

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Вольфсон Бенциан

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
До 1894

Жена: Вольфсон Хая Блюма

Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Вольфсон Гедаль

Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Rogaczew
Рождение ребёнка
24.07.1897

Сын: Вольфсон Исай

Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.11.1900

Сын: Вольфсон Евсей Арон

Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кучерова Сарра

Мать ребёнка: Вольфсон Хая Блюма

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
После 1924

Жена: Вольфсон Мария Хаймовна

Работа или профессия
С 1924
кассир в банке
Работа или профессия
По 1924
провизор
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: голод, блокада
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