Вольфсон Гедаль
Место рождения
Дата рождения13.08.1895
Дата смерти04.11.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895
Отец: Вольфсон Янкель
Мать: Вольфсон Хая Блюма
Rogaczew
Работа или профессия
15.09.1921
Зубной врач
Бракосочетание
03.01.1922
Жена: Wolfson Agnesa (Agnes)
Рождение ребёнка
20.12.1922
Сын: Вольфсон (wolfson) Иосиф (Yosel)
Мать ребёнка: Wolfson Agnesa (Agnes)
Рождение ребёнка
23.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Wolfson Agnesa (Agnes)
Работа или профессия
С 1934
Военный врач
Осуждение
02.06.1939
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР
Реабилитация осужденного
12.04.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Постановлением Президиума Ленинградского городского суда реабилитирован
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1957