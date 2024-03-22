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Вольфсон Гедаль

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

13.08.1895

Дата смерти

04.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895

Отец: Вольфсон Янкель

Мать: Вольфсон Хая Блюма

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Rogaczew
Работа или профессия
15.09.1921
Зубной врач
Бракосочетание
03.01.1922

Жена: Wolfson Agnesa (Agnes)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Вольфсон (wolfson) Иосиф (Yosel)

Мать ребёнка: Wolfson Agnesa (Agnes)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
23.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wolfson Agnesa (Agnes)

Работа или профессия
С 1934
Военный врач
Осуждение
02.06.1939
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР
Реабилитация осужденного
12.04.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Постановлением Президиума Ленинградского городского суда реабилитирован
Место жительства
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР
Место жительства
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
04.11.1957
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