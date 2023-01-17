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Хрычёва Мария Александровна

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Место рождения

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрычёв Александр

Мать: не указана

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Хрычёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Хрычёв Николай Васильевич

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Хрычёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.?

Дочь: Хрычёва Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Хрычёв Николай Васильевич

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрычёв Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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