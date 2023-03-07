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Хрычёв Михаил Николаевич

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Место рождения

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Хрычёва Мария Александровна

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаная Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Хрычёва Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрычёв Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Хрычёва Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрычёва Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Хрычёва Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрычёва Людмила Владимировна

Смерть
1967
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