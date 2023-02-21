Хрычёва Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрычёва Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаная Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрычёв Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрычёва Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрычёв Михаил Николаевич

Смерть
2018
Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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