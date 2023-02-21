Хрычёва Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаная Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрычёв Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрычёва Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Хрычёв Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область