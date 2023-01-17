Хрычёв Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1919
Дата смерти28.04.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрычёва Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Хрычёва Анна Алексеевна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хрычёва Анна Алексеевна
Смерть
28.04.1989