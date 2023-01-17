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Хрычёв Владимир Николаевич

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Место рождения

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.02.1919

Дата смерти

28.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919

Отец: Хрычёв Николай Васильевич

Мать: Хрычёва Мария Александровна

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрычёва Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Хрычёва Анна Алексеевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрычёв Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Хрычёва Анна Алексеевна

Смерть
28.04.1989
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