Хрычёв Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрычёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Хрычёв Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хрычёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.01.?
Дочь: Хрычёва Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Хрычёва Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно